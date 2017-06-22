اعلنت تشيلى انها ستسعى لحشد الجهود من اجل التقدم بعرض مشترك مع دول أخرى من اجل استضافة بطولة كأس العالم 2026.

وقال رئيس أتحاد كرة القدم بتشيلى ارتورو صلاح فى تصريح للصحفيين على هامش مشاركة منتخب بلاده فى بطولة كأس العالم للقارات التى تستضيفها روسيا أنه يمكن ان يتم ذلك بالتعاون مع دولتين أو ثلاث دول.

وأضاف أن الوقت مازال قائما للتقدم بمثل هذا العرض وسيتم خلال الفترة القادمة التعرف على إمكانية التعاون مع عدد من الدول المجاورة من اجل التقدم بهذا العرض المشترك.

يأتى تصريح رئيس الاتحاد التشيلى بعد ان اعلنت بالفعل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتزامها التقدم بعرض مشترك لاستضافة اكبر بطولة عالمية لكرة القدم على ان تستضيف الولايات المتحدة نصيب الاسد من المباريات فى حالة الفوز المشترك بتنظيم المونديال.

يذكر أن روسيا تستضيف حاليا بطولة كأس العالم للقارات خلال الفترة من 17 يونيو حتى 2 يوليو.