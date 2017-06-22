سجلت أسعار النفط الخام أدنى مستوياتها منذ عشرة أشهر، وذلك رغم إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق العالمية من وفرة المعروض وضعف الطلب.

وتراجع سعر برميل الخام الأمريكي، صباح اليوم الخميس، 15 سنتا ليبلغ 42.38 دولارا، وخسر سعر برميل خام برنت 17 سنتا ليبلغ 44.88 دولارا.

وشهد كلا الخامين هبوطا مستمرا منذ أن أعلنت منظمة “أوبك” في مايو الماضي تمديد اتفاقية خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018، في محاولة لإعادة التوازن لسوق النفط وتقليص المخزونات العالمية.

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 16 يونيو الجاري، انخفضت مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 2.5 مليون عن الأسبوع السابق.

إلا أن هذا الانخفاض المحدود في المخزون تقابله زيادة كبيرة في الإنتاج من منتجي النفط الصخري الأمريكي، وكذلك الارتفاع الكبير والمتسارع لإنتاج ليبيا ونيجيريا، عضوتي منظمة الأوبك المعفاتين من اتفاق خفض الإنتاج.

وفي ظل تخمة المعروض، ازداد لجوء الشركات إلى التخزين في ناقلات النفط في البحار المحيطة ببعض الموانئ الكبيرة خاصة في سنغافورة وماليزيا، وهو ما يعرف بالتخزين العائم، لتحقيق ربح سريع من تذبذب أسعار النفط في الأسواق.

وأظهرت بيانات ملاحية لشركة “كبلر” الفرنسية أن إجمالي حجم النفط المُخزن في الناقلات بلغ حوالي 102 مليون برميل، وهي أكبر كمية في 2017 حتى الآن.