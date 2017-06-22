فنان شاب بدأ مشواره الفني بالمشاركة في مجموعة من الأعمال الدرامية والسينمائية، التي استطاع من خلالها أن يثبت موهبته الفنية، وقدراته التمثيلية التي تؤهله للمشاركة في مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان الجاري، كان في مقدمتها مسلسل “عفاريت عدلي علام” للزعيم عادل إمام، ومسلسل “أرض جو” لغادة عبد الرازق، ومسلسل “30 يوم” لآسر ياسين، و”الحصان الأسود” للنجم أحمد السقا،إنه الفنان الشاب مؤمن نور.

مؤمن قال- للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط: سعيد للغاية بردود الأفعال التي تلقيتها عن أدواري المتعددة والمتنوعة التي قدمتها في دراما رمضان هذا العام،والحمد لله كل ردود الأفعال كانت إيجابية، وهو ما لمسته من الجمهور في الشارع، ومن النقاد الذين أكدوا أنني في تقدم مستمر وملحوظ خطوة تلو الأخرى.

وأضاف:شاركت في 4 أعمال دفعة واحدة، وهي من الأعمال القوية والمميزة التي تركت أثرا وصدى لدى الجمهورين المصري والعربي الذواق المحب للفن الراقي والهادف،فقد عملت مع الزعيم عادل إمام، صاحب التاريخ الفني الطويل، وقدمت دورا مهما مع غادة عبد الرازق،وفخور بالتعاون مع نجم بحجم أحمد السقا الذي يعرف كيفية اختيار أدواره، وتعاونت مع آسر ياسين في مسلسل “30 يوم” الذي يقدم نوعية جديدة من الدراما الجديدة والمختلفة على الدراما المصرية.

وعن الخبرة التي تلقاها من العمل مع نجوم كبار مثل الزعيم عادل إمام، وغادة عبد الرازق، وأحمد السقا، وآسر ياسين، قال: حاولت أن أتعلم من كل نجم شاركت معه خلال هذه الأعمال، لأن كل منهم له طابع خاص به، وله كاريزما معينة، وجميع من عملت معهم لم يبخل علي بأي معلومة، من شأنها الإضافة لي ولمشواري الفني، وأتمنى بعد هذا المجهود الضخم الذي بذلته أن أكون عند حسن ظن الجميع، لأنني حاولت أن أظهر في أعمال لها قيمة وهدف، لأنني حاليا في مرحلة إثبات الذات، التي تعتمد على تقديم فن جيد.

وعن التعاون مع الزعيم عادل إمام، قال: التعاون مع عادل إمام له طعم خاص، ومذاق معين، مشاركة عادل إمام حلم لأي فنان، فهو فنان متواضع، ومتعاون يرغب في أن يظهر أي شخص يعمل معه بالصورة الملائمة والمناسبة، وملتزم جدا في مواعيد التصوير، وودود للغاية مع الجميع،ويرفض التدخل في أي شئ بعيدا عن دوره فقط، وأتمنى من الله أن أكرر التعاون معه مرة أخرى.

وحول خطواته المقبلة، قال مؤمن نور: حتى الآن لم أحسم أمر المشاركة في أي عمل سواء دراميا أو سينمائيا، لكنني قررت ألا أشارك إلا في الأعمال التي لها قيمة وهدف والأعمال التي ستضيف لرصيدي الفني،لكي أكون عند حسن ظن جمهوري دائما.