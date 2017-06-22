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350 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أسينسيو الجديد
ريال مدريد

350 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أسينسيو الجديد

2017-06-22 09:55:05
ا ش ا

أفادت تقارير إعلامية أن إدارة فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم قررت تجديد عقد نجمها الشاب ماركو أسينسيو مع النادي لمدة عام جديد مع شرط جزائي قدره 350 مليون يورو.
ويمتد عقد نجم منتخب شباب إسبانيا تحت الـ21 عاماً المشارك في بطولة أمم أوروبا للشباب المقامة حالياً حتى عام 2022.

وأضافت التقارير، إن قيمة الشرط الجزائي الجديد المدرجة في عقد صاحب الـ21 عاماً هي ضعف الرقم الموجود في الشرط الجزائي لقائد الفريق سيرجيو راموس.كما أنه رقم قريب من قيم الشرط الجزائي الموجود في عقد النجم الويلزي جاريث بيل والتي تقدر بـ500 مليون يورو.

يُذكر أن إدارة الميرنجي ترى في الثلاثي أسينسيو والبرازيلي فينيسوس جونيور الذي وقع معه ريال مدريد قادماً من فلامنجو وتركه معارا للنادي البرازيلي حتى عام 2019، بالإضافة إلى كيليان مبابي نجم فريق الإمارة الفرنسية موناكو الراغب الملكي بضمه هم الثلاثي المثالي لقيادة الفريق في المستقبل

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