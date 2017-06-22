كشف العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عن وجود قاعدة عسكرية إيرانية في السودان؛ لدعم الجماعات الإرهابية في دول الخليج وليبيا ومصر.

وعرض المسماري، خلال مؤتمر صحفي، عقده منذ قليل، محضر اجتماع للرئيس السودانى عمر البشير، مع بعض قيادات التنظيمات الإرهابية في المنطقة، والذي تضمن: «العمل على مساندة ودعم كافة الجماعات والتنظيمات الإرهابية في مصر وليبيا، وأن قطر حليف استراتيجي، طالما تدعم كافة التنظيمات، وساعدت على سرقة أسلحة نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وإسقاط نظامه وقتله».

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، أن السودان «صاحب الفضل» في إسقاط النظام الليبي، فالرئيس السودانى عمر البشير يلعب على كافة الأوتار حسب مصالحه ومصالح التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن الجيش الوطنى الليبي يتواصل مع المعارضة السودانية؛ لكشف عدد من القيادات الليبية الخائنة التي تدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا بالسلاح والمال، مؤكدا أن الحرب في ليبيا حرب دول وأجهزة مخابرات أجنبية.