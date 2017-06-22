تستكمل الفنانة علا رامي تصوير باقي مشاهدها بمسلسل”السر” بالمشاركة مع الفنان حسين فهمي ليعرض عقب شهر رمضان الكريم ، واختارت أربع مسلسلات لم تشارك فيها لتحرص على مشاهدتها قبيل اختتام الموسم الدرامي الرمضاني .

علا، التي تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل “كلبش”، قالت – في حوار مع النشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المخرج بيتر ميمي” أبرز براعة في إخراجه لمسلسل “كلبش” بالنسبة لاتساق المشاهد وتسلسلها بعد أن جسدت دور والدة الفنانة ريم مصطفى خطيبة الفنان أمير كرارة بطل المسلسل وترفض بشكل قاطع زواجها من أمير كرارة بسبب اتهامه في عدة قضايا في الوقت الذى تصمم ريم مصطفى على الوقوف إلى جانب خطيبها في مواجهة مشاكله.

واضافت أن دراما هذا العام جاءت كثيرة ومتنوعة وبمستوى جيد وأنها تابعت بعض المسلسلات الأخرى التى لم تشارك فيها وهي” طاقة نور” لهاني سلامة ” و”ظل الرئيس” لياسر جلال” والحصان الأسود” لأحمد السقا و”أرض جو” لغادة عبد الرازق.

وحول مسرحيتها الاستعراضية “العسل عسل” ، قالت علا رامي إنها اختارت أن تقدمها خلال شهر رمضان الكريم ولاقت نجاحا جيدا وتفاعلت فيها بشكل مباشر مع الجمهور واستمعت لآرائه عن قرب على الرغم من الإرهاق والمجهود ، وتوقف العرض مؤقتا منذ أمس “الأربعاء” ويبدأ عرضها من جديد ثاني أيام عيد الفطر المبارك وتستمر مدة 15 يوما وتتمني أن يمتد عرضها لسنوات قادمة.

مسرحية “العسل عسل” عرض استعراضي كوميدي غنائي ، إعداد سمير العصفورى ، أشعار بيرم التونسى ، إخراج إميل شوقى ، ويشارك فى بطولتها هشام المليجى ،فاطمة محمد على، أحمد زايد ، وعدد من شباب المسرح ، وتتضمن ثلاث أغاني للمطرب والموسيقار التونسى المعروف لطفى بوشناق.

وحول مشاركتها الفنية القادمة ، أوضحت علا رامي أنها تستكمل حاليا تصوير باقي مشاهدها بمسلسل “السر” وأنهت نسبة 50% خلال التصوير ببعض الديكورات الخارجية ، وتجسد فيه دورا اعتبرته جديدا عليها كليا وهو دور “كريمة” أم لثلاث فتيات وتعمل محامية وتصطدم بزوجها الذي يعمل في مجال المحاماة أيضا ويتلاعب بالقانون من أجل التربح المادي وعندما تحاول أن تثنيه عن أفعاله يدخلها مصحة نفسية ، ثم يتم القبض عليه لارتكابه جريمة ويدخل السجن ويخرج بعد سنوات ويبحث عن زوجته ويخرجها من المصحة النفسية ويبحثان سويا عن بناتهما من أجل بداية حياة جديدة.

مسلسل “السر” بطولة حسين فهمي ، نضال الشافعي ، دينا ، مايا نصرى ، أحمد حلاوة ، تأليف حسام موسى ، وإنتاج محمد فوزى ، وإخراج محمد حمدي.

ولفتت إلى أنها لا تفكر في تجسيد دور فني معين وتتابع فقط ما يعرض عليها من أعمال بحيث تكون مناسبة في المضمون ومساحة الدور.

وبالنسبة لبرامج المقالب المعروضة حاليا في رمضان ، قالت إنها لا تحبها نهائيا ولا تتحمل مشاهدتها بسبب حالة الفزع التي تسببها فهى لم تقع فيها من قبل ، إلا أنها فوجئت مؤخرا بتداول إدراج وسائل التواصل الاجتماعي اسمها ضمن ضحايا برنامج رامز جلال إلا أن ذلك لم يحدث وكان مجرد إشاعة.