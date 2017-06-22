يستضيف ستاد “كريستوفسكي” بمدينة سان بطرسبرغ الروسية في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة مباراة كرة القدم بين منتخبي الكاميرون وأستراليا في إطار منافسات المجموعة الثانية بكأس للقارات، في مباراة “تصحيح الأوضاع”.

ويسعى “الاسود الكاميرونية” اليوم بالحصول على النقاط الثلاثة الأولى لها في البطولة اليوم، لتعويض هزيمتهم في أول مباراة لهم أمام المنتخب التشيلي بنتيجة “2-0”.

كما يتطلع المنتخب الأسترالي في تحقيق الفوز الأول له عقب هزيمته من المنتخب الألماني في أولى مواجهاته بنتيجة “3 -2”.

كما يلتقي اليوم متصدري المجموعة الثانية المنتخبين التشيلي والألماني في ستاد “كازان ارينا” بإقليم تتارستان في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى الفريقين اليوم لتعزيز رصيد نقاطهما لضمان تصدر المجموعة.

ويتذيل فريقي الكاميرون وأستراليا المجموعة الثانية بالبطولة، فيما يتصدر المنتخب التشيلي المجموعة برصيد 3 نقاط متفوقا بمجموع الأهداف عن المنتخب الألماني صاحب رصيد النقاط نفسه.