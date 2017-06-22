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وقوع انفجار قرب منشأة عسكرية تابعة للناتو غرب تركيا
انفجارات في العراق

وقوع انفجار قرب منشأة عسكرية تابعة للناتو غرب تركيا

2017-06-22 09:23:31
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أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الخميس بوقوع انفجار قرب منشأة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) غرب البلاد.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات جراء هذا الانفجار الذي وقع في مدينة “إزمير”.

وأفادت تقارير إعلامية بأن قوات الشرطة طوقت المنطقة وجاري التحقيق في سبب وقوع هذا الانفجار.‎

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