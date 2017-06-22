تبرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بـ 20 مليون ريـال سعودي من أصل 102 مليون ريـال لحملة إطلاق السجناء في رمضان، أي بما يوازي تقريبا نحو 20 في المائة من إجمالي قيمة التبرعات.

وبلغ إجمالي العدد الذين ساهم الأمير محمد بن سلمان في إخراجهم 1414 سجينا في كافة مناطق المملكة.

ويعتبر تبرع ولي العهد السعودي الأعلى لهذه الحملة، وتم توزيع التبرعات على أغلب المناطق.

وفي التفاصيل، كان ولي العهد السعودي قد تبرع بمليوني ريـال لحملة “تفريج كربة” التي تستهدف إطلاق سراح سجناء منطقة جازان من ذوي المطالبات المالية.

كما تبرع الأمير محمد بن سلمان بـ 11 مليون ريـال لحملة إطلاق سراح سجناء عسير ونجران والحدود الشمالية من ذوي الاحتياجات الخاصة والمطالبات المادية.

وبدأت حملة جمع التبرعات من أجل إطلاق السجناء منذ الثلاثاء الماضي.