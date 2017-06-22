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شاهد.. رد فعل زينة على فيديو ضربها بالشبشب
زينة

شاهد.. رد فعل زينة على فيديو ضربها بالشبشب

2017-06-22 09:16:19

نشرت الفنانة زينة أول تعليق لها على “تويتر” بعد مشاهدة فيديو ضربها بالشبشب من أحد الجمهور على دورها فى مسلسل “لأعلى سعر”.

وقالت زينة إنها ليس غاضبة من الفيديو بل هذا يعنى تفاعل الجمهور مع دور ليلى فى مسلسل “لأعلى سعر”.



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