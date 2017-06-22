نشرت الفنانة زينة أول تعليق لها على “تويتر” بعد مشاهدة فيديو ضربها بالشبشب من أحد الجمهور على دورها فى مسلسل “لأعلى سعر”.

وقالت زينة إنها ليس غاضبة من الفيديو بل هذا يعنى تفاعل الجمهور مع دور ليلى فى مسلسل “لأعلى سعر”.