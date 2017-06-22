لا شىء يشغل بال اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، المسئول الأول عن الأمن فى مصر، سوى تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك؛ حيث عكف خلال اليومين الماضيين على عقد أكثر من اجتماع مع مساعديه، لوضع اللمسات النهائية على خطة تأمين الاحتفالات بالعيد، خاصة مع توقع سفر العديد من المواطنين الى المدن الساحلية لقضاء فترة الأعياد هناك بسبب ارتفاع حرارة الطقس.

وقال مصدر أمنى – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس – إن وزير الداخلية وجه بتسليح كافة القوات المشتركة فى عملية تأمين المنشآت المهمة والحيوية والشرطية بالأسلحة الثقيلة، والتعامل الفورى والحاسم مع أية محاولات للاعتداء على تلك المنشآت، بالإضافة الى تكثيف انتشار الدوريات الأمنية؛ للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية خلال فترة العيد، خاصة الحدائق والمتنزهات العامة، ودور السينما ومنطقة وسط القاهرة؛ لضبط الخارجين عن القانون، والتصدى لجرائم التحرش الجنسى أو معاكسة الفتيات أو جرائم السرقات والنشل والنصب أو أية ممارسات تتعلق بالآداب العامة.

وأضاف أن خطة التأمين تتضمن أيضا تكثيف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة، ونشر خبراء الكشف عن المفرقعات بمحيط المراكز التجارية، والمناطق والمنشآت السياحية والترفيهية؛ لملاحظة الحالة الأمنية والتصدى لكل أشكال الخروج عن القانون، وضبط كل ما من شأنه الاخلال بالأمن العام، بالإضافة الى تكثيف حملات إدارة شرطة المرافق؛ لمنع افتراش الباعة الجائلين للطريق العام، ورفع كافة الاشغالات، وتكثيف الحملات التموينية لضبط حركة الأسواق، ومكافحة كافة جرائم الغش التجارى وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.

وأشار المصدر الأمنى الى أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية وجه قطاع مصلحة الأمن العام بتكثيف الحملات اليومية، وتوسيع دائرتى الاشتباه الجنائى والسياسى، والتنسيق مع حراس العقارات وإدارات الفنادق لفحص مستأجرى الشقق المفروشة والوحدات الفندقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، وكذلك تكليف مجموعات الانتشار السريع المجهزة بأحدث الأسلحة والأدوات، بالمرور المتواصل والدورى بالمحاور والميادين الرئيسية برفقة سيارات النجدة، للتعامل الفورى مع كافة الظروف والمواقف الأمنية المختلفة أو الطارئة.

وأضاف أن خطة التأمين تضمنت أيضا توجيه إدارات المرور على مستوى الجمهورية بتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات المرورية، والعمل على تسيير الحركة المرورية، ومواجهة الكثافات المرورية المتوقعة بأماكن التجمعات، وتكثيف خدمات الاغاثة العاجلة بالطرق السريعة والصحراوية لتأمينها، خاصة فى ظل اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين لقضاء فترة العيد، سواء بالمحافظات الساحلية أو بمحافظاتهم الأصلية برفقة ذويهم، بالإضافة إلى مراقبة جميع الميادين المهمة والطرق الرئيسية بالكاميرات المرتبطة بغرف التحكم الرئيسية بمديريات الأمن، للعمل على كشف السيارات المبلغ بسرقتها أو المشتبه فيها.

وأكد المصدر أن وزير الداخلية شدد على ضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات القيادية بالوزارة؛ لمتابعة تنفيذ خطة التأمين من جانب، ورفع الروح المعنوية للضباط والأفراد والمجندين من جانب آخر، مؤكدا أن أي محاولة لتعكير صفو احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، ستواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون.