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الأوغنديون يرحبون بالرئيس السيسى بالأغانى والرقصات الشعبية
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأوغنديون يرحبون بالرئيس السيسى بالأغانى والرقصات الشعبية

2017-06-22 09:09:22
أ ش أ

قام العشرات من الاوغنديين بعزف الموسيقى الشعبية وقرع الطبول وأداء الرقصات الافريقية للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسى فور وصوله إلى صالة كبار الزوار بمطار عنتيبى للمشاركة فى قمة زعماء دول حوض النيل.
وردد الأوغنديون الأغانى الشعبية التى تجسد العلاقات المتميزة بين دول حوض النيل . معربين عن سعادتهم لمشاركة الرئيس السيسى فى قمة زعماء دول حوض النيل.
ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة فى القمة ، ويشارك فى جلسة مغلقة لزعماء دول حوض النيل.
في سياق متصل، يتواصل وصول الزعماء الأفارقة المشاركين بالقمة ، حيث وصل منذ قليل رئيس الوزراء الاثيوبى .

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