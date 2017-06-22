أثنى المؤلف والمخرج أحمد النحاس على الجهد الذي بذله كل من المخرج رامي إمام في مسلسل”عفاريت عدلي علام” للزعيم عادل إمام، والمخرجة كاملة أبوذكري في مسلسل “واحة الغروب”، لافتا إلي أن بصمات ولمسات إمام وأبو ذكري المميزة كان لهما تأثير في ضبط إيقاع المسلسلين والاستيعاب الدرامي للنص، إلي جانب قدرتيهما على خلق صورة جيدة وهي موهبة لا يتمتع بها الكثير من المخرجين، وهو الأمر الذي انعكس على نجاح مسلسليهما في السباق الرمضاني لهذا العام.

وقال النحاس، في حوار مع النشرة الفنية بوكالة أنباء “الشرق الأوسط”، إن المخرج رامي إمام صنع لنفسه اسما مستقلا في السينما، وتألق في الدراما بفضل إصراره، وصنع صورة مبهرة هذا العام في مسلسل “عفاريت عدلي علام”، وخاصة أنه تم تناول “العفاريت” في العمل بشكل مختلف بالاستعانة بأحدث التقنيات، مشيدا بأداء الفنانة هالة صدقي خلال أحداث العمل في إطلالة جديدة ومختلفة لها في عالم التمثيل في كوميديا تعتمد على الموقف”.

وأشاد النحاس بالجهد الذي بذلته المخرجة كاملة أبو ذكري في مسلسل “واحة الغروب”، لافتا إلي أن المسلسل يعد أحد الأعمال الدرامية التي نجحت في جذب انتباه المشاهدين.

وأشار إلي أن رواية “واحة الغروب” للكاتب الكبير بهاء طاهر،تعد عملا إبداعيا يقوم على الخيال والوصف والحوار، ولكن المخرجة كاملة أبو ذكرى بذلت جهدا كبيرة فى الحذف والإضافة، لأن العمل الدرامى إبداع يعتمد على الصورة والسيناريو والتصوير والمونتاج، إلي جانب الاستفادة من التقنية الحديثة.

وقال النحاس: “حرصت كاملة أبو ذكري أيضا على الاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل،مع مراعاة متطلبات الدراما من التشويق والإثارة والحبكة وغيرها من الجوانب،الأمر الذي انعكس على نجاح المسلسل”.

“واحة الغروب” بطولة خالد النبوي، منة شلبى، سيد رجب، الأردنية ركين سعد، اللبنانية كارول الحاج، رجاء حسين، فارس الحداد، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر، الفائزة بجائزة بوكر للرواية العربية عام 2008، تأليف مريم نعوم، هالة الزغندي، إخراج كاملة أبو ذكري وإنتاج العدل جروب.

وعن مسلسل “أرض جو”، أشار النحاس إلي أنه على الرغم من الإمكانيات والقدرات التمثيلية للفنانة غادة عبد الرازق، إلا أن المسلسل كان به بعض القفزات، وذلك بالتخلي عن العديد من التفاصيل المهمة في الأحداث أثرت بدورها على العمل.

مسلسل “أرض جو” تأليف محمد عبد المعطى، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج محمد جمعة، وبطولة غادة عبد الرازق وهيثم شاكر وعباس أبو الحسن وأحمد الشامى وفريال يوسف وأحمد فؤاد سليم وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد كريم ومراد مكرم وأحمد عبد الوارث ومها أبو عوف.

ولفت إلي أن مسلسل “الزيبق” يعد من ضمن الأعمال الدرامية متكاملة العناصر، ويعد إضافة مهمة لأبطاله وخاصة أن العمل يناقش قضية مهمة، مشيدا بأداء الفنان كريم عبد العزيز واجتهاده المستمر في كل الأعمال التي يشارك فيها،لافتا إلي قدرته على تقمص كافة الأدوار.

“الزيبق” مأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية،وتبدأ أحداثه من عام 1998 وتستمر حتى مطلع الألفية، وبطولة كريم عبد العزيز،شريف منير، ريهام عبد الغفور، طلعت زكريا، كارمن لبس، فادى إبراهيم، محمد شاهين، إدوارد، سهر الصايغ، هادى الجيار، نهلة سلامة، تميم عبده، رامى وحيد، سيناريو وحوار وليد يوسف، وإخراج وإنتاج وائل عبد الله.