 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 09:42 صباحاً
روابط سريعة
عمر جابر يتوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة
اللاعب عمر جابر
اللاعب عمر جابر

عمر جابر يتوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

2017-06-22 09:11:33

توجه عمر جابر المحترف بصفوف فريق كرة القدم بنادي “بازل” السويسري، إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.
وقد وضع اللاعب السابق لنادي “الزمالك” على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له وهو يرتدي ملابس الاحرام.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3