أكدت الصحف الصينية سعي برشلونة لضم الدولي البرازيلي باولينيو \28 عاماً\ من نادي جوانجزو الصيني رغم تجربته الأوروبية السابقة السيئة مع توتنهام الانجليزى.

وقالت الصحف الصينية إن مفاوضات باولينيو مع برشلونة مازالت بالمراحل الأولى حيث قام اللاعب مؤخراً بتجديد عقده مع ناديه ولو أن هذا لا يعني إغلاق الباب بوجه الانتقال للبلاوجرانا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها برشلونة لضم اللاعب ، وكان قد حاول إتمام الصفقة قبل 4 سنوات لكنه وصل متأخراً بعد حسم اللاعب انتقاله لتوتنهام ليفشل في ضمه.

ولم ترق تجربة باولينيو بتوتنهام لمستوى التوقعات حيث قضى معظم فترته على دكة البدلاء لينتقل للعب بالصين ويبدأ باستعادة مستواه تحت إشراف المدرب فيليبى سكولاري.