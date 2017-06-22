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رقم قميص محمد صلاح يثير امتعاض جماهير ليفربول
محمد صلاح - روما

رقم قميص محمد صلاح يثير امتعاض جماهير ليفربول

2017-06-22 09:21:38
ا ش ا

أفادت صحف بريطانية أن الفرعون المصري محمد صلاح سيرتدي رقم 9 مع نادي ليفربول، وان هذا الأمر لا يروق لجماهير الفريق التي بدت غير سعيدة، لأنهم يعتقدون أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، لن يتعاقد مع مهاجم صريح.

وتساءلت بعض الجماهير فى تدوينات على موقع “تويتر” عن السبب فى ارتداء صلاح لهذا الرقم الخاص بالمهاجم الصريح وطالبت بالتعاقد مع مهاجم صريح قوى فى الانتقالات الصيفية.

ودعت بعض الجماهير إلى التعاقد مع بيير اوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند الالمانى ليكون المهاجم الصريح للفريق الموسم القادم على ان يرتدى صلاح القميص رقم 11 خاصة أنه اصلا جناح وليس مهاجما صريحا.

يذكر أن ليفربول وافق على حسم صفقة صلاح مقابل دفع 40 مليون يورو بجانب الحوافز للتعاقد مع أفضل صانع أهداف في الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

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