أعرب الفنان محمد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «العاشرة مساءً» المذاع على قناة «دريم»، عن رفضه لعرض الإعلانات وسط المسلسلات، موضحا أن شرف المهنة لا يسمح بقطع العمل الفني فهذا يعتبر انتهاكًا، مشيرًا إلى أن الإعلانات حولت المسلسلات إلى دعارة فنية.

وقال «صبحي»، إنه قديمًا في حالة ضرورة عرض إعلان أثناء تقديم العمل الفني، كان يتم قطع المسلسل بطريقة عبقرية.

وأوضح أن نسبة كبيرة من الإعلانات الخيرية وهي تقريبا 40% خلال شهر رمضان تكلفتها باهظة جدًا، لافتًا إلى أن أصبح هناك منافسة جبارة في الإعلانات التلفزيونية بدلا من تنافس في المسلسلات.

وتابع : «صار مطلوبًا لعرض إعلان خيري 40 مليون جنيه وكأنني صرت أتاجر بتبرعات الناس الطيبة»، مشيرًا إلى أنه بعمل بروتوكول بين المؤسسات المتخصصة في حملات التبرعات بدلًا من الحملات الاستفزازية.