تتنافس 6 أفلام على إيرادات موسم عيد الفطر المبارك يغلب عليها الطابع الكوميدي والعنف وسط غياب لأفلام البلطجة والرقص الشعبي .

وأبرز أفلام الموسم هو “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” للنجم محمد هنيدي ودرة باسم سمرة ، وتدور أحداثه في قالب من الكوميديا والسخرية، حيث يدخل حفيد عنتر العبسي في صراع مرير مع أسد الرجال، ويحاول التغلب عليه بكل ما أوتى من قوة في سبيل الفوز بقلب أجمل فتاة في القبيلة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وينافس الفنان تامر حسني بالفيلم الكوميدي ” تصبح على خير” حيث تدور قصة الفيلم، في إطار مُختلف عن مهندس ناجح وثري يدعى حسام الخديوي، ولكنه يعاني في اﻵونة اﻷخيرة من مشاكل في حياته الطبيعية فيلجأ إلي حياة بديلة من خلال جهاز جديد يُدخله في عالم الأحلام.

وحقق الإعلان الرسمي للفيلم نسبة مشاهدات تجاوزت مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة منذ طرحه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك. ويشارك في بطولة ” تصبح على خير” نور، ومحمود البزاوى، ودرة، ومى عمر، وحورية فرغلى، وبيومى فؤاد من تأليف وإخراج محمد سامى.

ولا تغيب أحداث الأكشن والاثارة في عيد الفطر حيث يراهن النجم أحمد السقا على “هروب اضطراري” للمنافسة من خلال جريمة قتل يروح ضحيتها نجل أحد رجال الأعمال،وتشير أصابع الاتهام إلى شخصين كانت تربطهما علاقة برجل الأعمال مما يضطرهما للهرب لتبدأ رحلة البحث عن القاتل الحقيقي، وإلا فسيكون مصيرهما الاعدام. ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، وأمير كرارة ، ومصطفى خاطر،وإخراج أحمد خالد موسى .

ويخوض السباق الفنان محمد رمضان بفيلم “جواب اعتقال” ويشاركه البطولة دينا الشربيني وإياد نصار وسيد رجب وصبري فواز وتأليف وإخراج محمد سامي .

ويظهر محمد رمضان في فيلم “جواب اعتقال” في دور إرهابي، يقود الجناح العسكري لإحدى الجماعات التي تقوم بأعمال القتل، معتقدًا أنها جهاد في سبيل الله، وعندما يحاول أخيه (أحمد) الانضمام لهذه الجماعة، يرفض (خالد) ذلك، ويحاول منعه، إلا أنه ينضم، وفي أحد الأيام ينشب خلاف بين (أحمد) وأحد أفراد هذه الجماعة، يسفر عن مقتل (أحمد)، فيجن جنون (خالد) الذي يسعى للانتقام من الجماعة، وهي نفس اللحظة التي يصدر فيها “جواب اعتقال” من الشرطة ضد (خالد)، فهل سينجح في الانتقام؟.

بينما يعتمد فيلم “الأصليين” للنجوم خالد الصاوي وماجد الكدواني ومنة شلبي وكندة علوش” على الغموض في أحداثه من خلال سميرعليوة رب أسرة صغيرة وموظف بنك مستقر في عمله منذ سنين لكنه يفصل فجأة بعد قرار بتخفيض العمالة،ويتلقى سمير الصدمة التي لا يستطيع مواجهة أسرته بها، فيحاول أن يبحث عن وظيفة جديدة ثم يفاجأ بأن رصيده في البنك أصبح صفرًا لسداد أقساط متأخرة، بعد أيام يفتح سمير الباب ليلًا ليجد صندوق يحوي تليفون محمول، ودعوة لوضع بصمته، في التليفون سيشاهد سمير فيديو عجيب يتناول ماضيه، قبل أن يتلقى مكالمة ستغير حياته إلى الأبد.

وحقق برومو الفيلم عند طرحه نسبة مشاهدة تخطت الـ5 ملايين مشاهدة على موقع “فيس بوك”، وهو البرومو الذى يظهر حالة من الغموض بظهور نجوم العمل بما يعبر عن شخصياتهم في الفيلم ، الذي يمثل التعاون الثاني للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد.

أما آخر الأفلام التي أعلنت خوض سباق أفلام العيد وهو “شيخ جاكسون” بطولة الفنان الشاب أحمد الفيشاوي والذي أثار الكثير من الانتقادات والجدل الواسع حول أسم الفيلم .

وتعود أحداث الفيلم إلى يوم خبر وفاة مايكل جاكسون الذي هز العالم، من خلال شاب ملتزم ومتدين لدرجة كبيرة ، وكان يلقبه الجميع بجاكسون في سنوات الدراسة، ، وفي نفس الوقت يحاول ذلك الشاب أن يبتعد عن حبه الشديد للموسيقي خاصة موسيقي الروك ولكنه لا يستطيع وينعكس ذلك عليه وعلى مظهره وتصرفاته .

ويشارك في بطولة الفيلم احمد مالك، وأمينة خليل، وماجد الكدوانى ، ودرة كضيف شرف ، والفيلم من تأليف وإخراج عمرو سلامة .