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قابيل: تطوير العنصر البشرى ركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ‎

قابيل: تطوير العنصر البشرى ركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية

2017-06-22 08:57:22
أ ش أ

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تطوير العنصر البشرى داخل الوزارة والجهات التابعة لها يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وقال قابيل إن إعادة تنظيم وهيكلة الوحدات الادارية بالوزارة وإعداد هيكل تنظيمى موحد للعاملين بقطاعى التجارة والصناعة يعد أحد أهم القرارات التى تم إتخاذها خلال المرحلة الماضية حيث يؤسس لإقامة جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والجودة بما ينعكس ايجاباً على رضا المواطن المتعامل مع الوزارة.
وقال الوزير - خلال حفل الافطار السنوى للقيادات والعاملين بالوزارة - إن الوزارة تمتلك كوادر بشرية متميزة سواء داخل الوزارة أو فى الجهات التابعة لها وهو الأمر الذى تسعى للاستفادة منه فى تطوير منظومة العمل ، حيث تستهدف الدفع بدماء جديدة فى كافة المواقع من خلال وضع مسارات وظيفية طموحة تتيح الفرصة لشباب العاملين لاظهار امكاناتهم وقدراتهم للمساهمة فى تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة.
ووجه قابيل الشكر لكافة قيادات الوزارة والعاملين لجهودهم الكبيرة ودورهم البارز فى كافة الانجازات التى تحققت خلال المرحلة الماضية والتى انعكست اثارها ايجاباً على تطوير منظومة التجارة والصناعة المصرية.

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