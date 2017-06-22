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المسماري: قطر ترعى الإرهاب في ليبيا
العقيد أحمد المسماري

المسماري: قطر ترعى الإرهاب في ليبيا

2017-06-22 09:01:35
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عرض المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري وثيقة قطرية تطالب بإرسال مقاتلين من دول المغرب العربي إلى سوريا.

وخلال مؤتمر صحفي في بنغازي، عرض المسماري وثائق تكشف تواطؤ عناصر إرهابية في عمليات اغتيال لضباط في الجيش.

وأشار إلى أن القوات المسلحة في حالة استنفار دائم.

وأكد المسماري أنه لا يوجد لا يوجد تنسيق بين الجيش الوطني الليبي ورئيس ما تُسمى بـ”حكومة الوفاق” فايز السراج.

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