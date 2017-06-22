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اليوم .. شريف إسماعيل يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
اجتماع مجلس الوزراء ـ الحكومة المصرية‎

اليوم .. شريف إسماعيل يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

2017-06-22 08:39:08
متابعات

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية، وعلى رأسها آليات تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلن عنها مساء الثلاثاء، في إفطار الأسرة المصرية، بشأن زيادة قيمة الدعم للفرد التمويني من 21 إلى 50 جنيها.

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