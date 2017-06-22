عقب واقعتي حسام البدري وحمادة أنور.. «ميدو» : هناك مزايدة على الجمهور2017-06-22 08:45:49
شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي “وادي دجلة” والمحلل الكروي السابق بقناة “بي أن سبورت” الرياضية القطرية أحمد حسام “ميدو” على ضرورة التعامل مع مراسلي وسائل الإعلام باحترام، مشيرا إلى واقعة المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري وبعثة الزمالك بالجزائر مع مراسلي قناة “بي أن سبورت” الفضائية.
وكان “ميدو” قد تقدم باستقالته من عمله كمحلل كروي بقناة “بي أن سبورت” الرياضية القطرية، عقب قطع مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية لعلاقاتها مع قطر.
وقال “ميدو” من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ليس من حق اي مسؤول عدم حضور مؤتمر بسبب خلافه مع قناة مهما كانت الأسباب!! من حقك ان تعتذر عن الرد بأدب عن السؤال الموجه لك من مراسلها”.
وأضاف: “اما ما نراه الان في رايي فيه مزايدة كبيرة جدا علي الجمهور والمشاهدين ..التعامل مع الاعلام باحترام جز من عمل اي لاعب او اي مدرب او اي مسؤول!!”
وتابع : “المزايدة علي حساب مراسل غلبان يودي عمله لن يجعلك تظهر وطنيا بل سيجعلك تظهر كشخص لا يعرف واجبات عمله وما له وما عليه!!”.
وكانت مشادة كلامية قد نشبت بين المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري ومراسل قناة “بي أن سبورت” الرياضية أثناء المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي و”الوداد” المغربي الذي أقيم بالمغرب في إطار دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.
كما أعلن حمادة أنور المدير الإداري لنادي الزمالك عن رفضه لحضور مراسلي “بي أن سبورت” الفضائية بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه أمام “اتحاد العاصمة” باستاد “5 يوليو” بالجزائر في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا الجزائري اليوم نظرا “لأنه قرار سيادي وتوجيهات رئيس النادي المستشار مرتضى منصور”.
وفي سياق أخر، طالب “ميدو” من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بالاستغناء عن المشاركة بالبطولة العربية أو تنظيم “كأس مصر”، مشيرا إلى أن ضغط المباريات أثر سلبا على أداء الفرق المصرية – على حد قوله.
وذكر “ميدو” في تغريدات له: “نتائج المنتخب والزمالك والأهلي وسموحة ليست مفاجأة بالنسبة لي بل قلت من ٣ شهور ان بوصولنا للصيف جميع الفرق ومنتخبنا سيتأثروا بضغط المباريات.. يجب التضحية بأحدي البطولتين البطولة العربية أو كاس مصر لان المشاركة فيهم معا في هذا التوقيت من الممكن ان يؤثر علي مشوار منتخبنا وحلم المونديال”.
وانتقد تصريحات أحد المسئولين، قائلا: “قلت هذا الكلام من فترة طويلة ولكن للأسف لم يسمع لي احد وخرج احد المسئولين يردد بان السبب الرئيسي لهبوط مستوي الفرق هو سهر اللاعبين!.. أكدت وقتها ضغط المباريات وعدم انتظام المسابقة هما الحبل الذي سنشنق انفسنا به وان لاعبينا مظلومين لان تلاحم المواسم هو اكبر خطر علي اي لاعب”.
وحذر من عدم التأهل لمؤنديال “روسيا 2018”، وقال: “نحن في مرحلة حاسمة يجب ان نضع مصلحة منتخبنا فوق كل شئ لان عدم تأهلنا للمونديال سوف يؤخرنا عشرات السنوات ووصولنا له سيكون بداية الطريق الصحيح”.
وأشار مهاجم “توتنهام” الإنجليزي سابقا إلى أنه ” لا يمكن ان نقارن لاعبينا بلاعبي أوروبا لان لاعبينا معظمهم لم يتم تأسيسهم بدنيا بشكل صحيح ووضع لاعبينا في مقارنة معهم ظالمة بكل المقاييس “.
وقال: “كاس مصر + ختام الدوري +البطولة العربية + بطولات افريقيا قبل هذه المرحلة المهمة في التصفيات= عدم تأهلنا لكأس العالم بنسبة تتعدي الـ٧٠٪!!”.
نتايج المنتخب والزمالك والأهلي وسموحة ليست مفاجئه بالنسبة لي بل قلت من ٣ شهور ان بوصولنا للصيف جميع الفرق ومنتخبنا سيتاثروا بضغط المباريات— Mido (@midoahm) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧
يجب التضحية باحدي البطولتين البطولةالعربيةاو كاس مصر لان المشاركة فيهم معا في هذا التوقيت من الممكن ان يؤثر علي مشوار منتخبنا وحلم المونديال— Mido (@midoahm) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧
قلت هذا الكلام من فترة طويلة ولكن للاسف لم يسمع لي احد وخرج احد المسؤلين يردد بان السبب الرئيسي لهبوط مستوي الفرق هو سهر اللاعبين!!— Mido (@midoahm) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧
أكدت وقتها ضغط المباريات وعدم انتظام المسابقة هما الحبل الذي سنشنق انفسنا به وان لاعبينا مظلومين لان تلاحم المواسم هو اكبر خطر علي اي لاعب— Mido (@midoahm) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧
نحن في مرحلة حاسمة يجب ان نضع مصلحة منتخبنا فوق كل شي لان عدم تأهلنا للمونديال سوف يؤخرنا عشرات السنوات ووصولنا له سيكون بداية الطريق الصحيح— Mido (@midoahm) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧
لا يمكن ان نقارن لاعبينا بلاعبي أوروبا لان لاعبينا معظمهم لم يتم تأسيسهم بدنيا بشكل صحيح ووضع لاعبينا في مقارنة معهم ظالمة بكل المقاييس— Mido (@midoahm) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧
كاس مصر+ختام الدوري+البطولة العربية+بطولات افريقيا قبل هذه المرحلة المهمة في التصفيات= عدم تأهلنا لكأس العالم بنسبة تتعدي ال٧٠٪!!— Mido (@midoahm) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧
ليس من حق اي مسؤول عدم حضور مؤتمر بسبب خلافه مع قناة مهما كانت الأسباب!! من حقك ان تعتذر عن الرد بأدب عن السؤال الموجه لك من مراسلها— Mido (@midoahm) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧
اما ما نراه الان في رايي فيه مزايدة كبيرة جدا علي الجمهور والمشاهدين ..التعامل مع الاعلام باحترام جز من عمل اي لاعب او اي مدرب او اي مسؤول!!— Mido (@midoahm) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧
المزايدة علي حساب مراسل غلبان يودي عمله لن يجعلك تظهر وطنيا بل سيجعلك تظهر كشخص لا يعرف واجبات عمله وما له وما عليه!!— Mido (@midoahm) ٢٢ يونيو، ٢٠١٧
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