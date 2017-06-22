ذكرت تقارير إعلامية يوم الأربعاء، أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها كاني وست استأجرا أمًا بديلة للحمل في طفلهما الثالث بعد تحذير الطبيب من مخاطر كبيرة على صحتها.

ونقلت مجلة بيبول وموقع (ئي.نيوز) عن مصادر لم تكشف عنها أن الزوجين استأجرا أمًا بديلة، وقال موقع (تي.إم.زد دوت كوم) إنهما وافقا على دفع أكثر من 113 ألف دولار للأم البديلة.

ولم يجب ممثل عن كارداشيان على طلب للتعليق.

ولكارداشيان (36 عامًا) طفلان من كاني ويست وكانت تحدثت علنًا عن مشاكل صحية خلال الحمل في طفلتها نورث المولودة في عام 2013 وطفلها سينت الذي وضعته في عام 2015.