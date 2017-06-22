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محكمة بريطانية تحكم بإفلاس لاعب التنس الشهير بوريس بيكر
لاعب التنس الشهير بوريس بيكر

محكمة بريطانية تحكم بإفلاس لاعب التنس الشهير بوريس بيكر

2017-06-22 09:00:32
ا ش ا

أصدرت إحدى المحاكم البريطانية، حكما بإفلاس لاعب التنس الشهير بوريس بيكر، وذلك لعجزه عن سداد دين قديم .

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن بيكر، الحاصل على جائزة “جراند سلام” 6 مرات، عجز عن سداد دين مستحق - لم يكشف عن حجمه - لأحد البنوك البريطانية الخاصة منذ عام 2015 .

وأضافت الشبكة البريطانية أن قاضية محكمة الإفلاس في لندن رفضت تأجيل الدعوى لمدة 28 يوما أخرى وأصدرت حكمها بإفلاس بيكر – 49 عاما - الألماني المولد الذي يقيم في بريطانيا.

على صعيد متصل، أعلن بيكر اعتزامه الطعن في الحكم، معربا عن شعوره بالدهشة وخيبة الأمل إزاء الحكم بإفلاسه ورفض المحكمة منحه مهلة أخرى.

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