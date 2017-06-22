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فيديو نادر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
السعوديون يبايعون محمد بن سلمان2

فيديو نادر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

2017-06-22 08:45:27
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى  فيديو قديم لولى العهد السعودى الجديد محمد بن سلمان، خلال إلقاءه لمجموعة من الأبيات الشعرية فى طفولته، بحضور والده الملك سلمان عبد العزيز، بالإضافة إلى حشد جماهيرى كبير.

كان الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا، بإعفاء الأمير محمد بن نايف من مناصبه وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، الذى صوت لصالحه 31 عضوا من أعضاء هيئة البيعة من أصل 34 صوتا.



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