اليوم.. الحكم على متهمي «احتكار الأدوية»

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، الخميس، الحكم على 13 من رؤساء شركات الأدوية فى قضية احتكار الدواء.

وكان دفاع الشركات المتهمة بالقضية، طالب باعتبار المتغيبين من المدعين بالحق المدنى متنازلين عن الدعوى المدنية، وطالبوا بإحالة الدعوى إلى لجنة من الخبراء وطالبوا بالتماس البراءة للمدعى عليهم.