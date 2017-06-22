 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 09:36 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. الحكم على متهمي «احتكار الأدوية»
محكمة القاهرة الاقتصادية

اليوم.. الحكم على متهمي «احتكار الأدوية»

2017-06-22 08:25:18
متابعات

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، الخميس، الحكم على 13 من رؤساء شركات الأدوية فى قضية احتكار الدواء.

وكان دفاع الشركات المتهمة بالقضية، طالب باعتبار المتغيبين من المدعين بالحق المدنى متنازلين عن الدعوى المدنية، وطالبوا بإحالة الدعوى إلى لجنة من الخبراء وطالبوا بالتماس البراءة للمدعى عليهم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3