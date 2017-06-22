أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن أمن مصر المائى خط أحمر لا يقبل المساومة.

وكتب المتحدث باسم الخارجية عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أمن مصر المائى خط أحمر لا يقبل المساومة، مفاوضات شاقة يخوضها الوفد المصرى فى أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل وبناء جسور الثقة مع الأشقاء”.

وغادر مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى متوجهًا إلى أوغندا للمشاركة فى قمة حوض النيل.