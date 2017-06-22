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"الخارجية" : مفاوضات شاقة يخوضها الوفد المصرى فى أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل
احمد ابو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية

"الخارجية" : مفاوضات شاقة يخوضها الوفد المصرى فى أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل

2017-06-22 08:16:51
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أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن أمن مصر المائى خط أحمر لا يقبل المساومة.

وكتب المتحدث باسم الخارجية عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أمن مصر المائى خط أحمر لا يقبل المساومة، مفاوضات شاقة يخوضها الوفد المصرى فى أوغندا لإنجاح  قمة حوض النيل وبناء جسور الثقة مع الأشقاء”.

وغادر مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى متوجهًا إلى أوغندا للمشاركة فى قمة حوض النيل.

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