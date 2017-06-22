الصلاة فى موعدها تعطى كبار السن دفعة للعيش لفترة أطول2017-06-22 08:32:14
أظهرت دراسة طبية أمريكية أن حرص كبار السن على أداء فريضة الصلاة في أوقاتها بانتظام يعطيهم دفعة للعيش لفترة أطول، لما تمنحه لهم الصلاة من يقين أن الله سيحانه وتعالى سيمنحهم الحماية والراحة فى مراحل لاحقة من حياتهم .
وسلطت الدراسة الضوء على ثلاثة مقاييس للرفاهية ، التفاؤل ، وإحترام الذات ، والرضا بالحياة ، حيث تبين وجود علاقة وثيقة بين هذه المشاعر وبين الإنتظام فى أداء فريضة الصلاة.
وقال الباحث “بليك كينت” من جامعة” بايلور” فى الولايات المتحدة:” ما نكشف عنه هو أن الصلاة يمكن أن ترافق مشاعر الرفاهية والإعتماد على قدرة الله”. مؤكدا أهمية الفوائد النفسية للصلاة التى تعتمد بصورة كبيرة على طبيعة العلاقة بين المرء مع الله.
وأشار الفريق البحثى إلى أن التقرب إلى الله يعمل على إثراء الجانب العاطفي والنفسى للإنسان ، مشددين على أن عدم اليقين والقلق قد يزيد من فرص الإضطرابات النفسية .
وقام الباحثون بتحليل بيانات 1،024 شخص بلغت أعمارهم الـ 65 عاما .. وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات : الأولى إنتظم أفرادها فى أداء شعائر دينهم ، والثانية أفراد كانوا مؤمنين فى الماضى ، والثالثة الملحدين وممن لم ينتمون لأي دين في أي لحظة من لحظات حياتهم .
وأظهرت النتائج – التى نشرت فى عدد يونيو من مجلة ” الشيخوخة والصحة ” - ان الأشخاص الذين انتظموا في أداء فريضة الصلاة كانوا مدركين لحماية الله لهم مما وفر لهم الراحة والسكينة مما ساهم في تعزيز حالتهم الصحية
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