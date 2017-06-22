يؤدي طلاب الثانوية العامة في التاسعة صباحا امتحان الدول الأول لعام 2017 في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم) والرياضيات التطبيقية ” الإستاتيكا ” (لشعبة الرياضيات) والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية).

وبذلك يكون طلاب الثانوية العامة قد وصلوا لليوم التاسع في جدول امتحاناتهم، الذي كان قد بدأ منذ يوم 4 يونيو 2017، ومن المقرر أن ينتهي في 24 يونيو 2017.