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حدث فى مثل هذا اليوم 22 يونيو.. افتتاح الجامع الأزهر للصلاة
الجامع الازهر

حدث فى مثل هذا اليوم 22 يونيو.. افتتاح الجامع الأزهر للصلاة

2017-06-22 07:54:52

971 - افتتاح جامع الأزهر للصلاة والذي بدأ بنائه جوهر الصقلي في 4 إبريل 970.

1937 - كاميل شاوتاميس يصبح رئيس وزراء لفرنسا.

1941 - ألمانيا النازية تبدأ بغزو الاتحاد السوفيتي وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية.

1973 - كندا تلغي حكم الإعدام.

1986 - لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدف باليد في مرمى إنجلترا أثناء المباراة الربع النهائية من كأس العالم في المكسيك، وهو الهدف الذي إعتبر هدف القرن.

2002 - زلزال يضرب غرب إيران ويودي بحياة 261 نسمة.

2004 - البحرين توقف ستة أشخاص لمنعهم من القيام بأعمال تمس الارواح والممتلكات ولاشتباه صلتهم بتنظيم القاعدة.

مقتل المختطف الكوري الجنوبي في العراق بعد إنتهاء المدة المقترحة من خاطفيه لانسحاب القوات الكورية من العراق.

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