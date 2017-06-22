داهمت الشرطة الكندية مبنى في مونتريال يقطن فيه عمر فتوحي المتهم بطعن شرطي في مطار فلينت في ولاية ميشيجان الأمريكية وفتشت المنزل واعتقلت ثلاث نساء، كما أفادت وسائل إعلام.

ووفقا لقناة “سكاي نيوز” ، أظهرت مشاهد بثتها قنوات التلفزة المحلية عناصر من الشرطة الكندية وهي تفرض طوقا حول المبنى المؤلف من أربع طبقات والواقع في حي روزمونت شمال شرق وسط مونتريال.

وخلال مداهمتهم المبنى اعتقل عناصر الدرك الملكي الكندي بمؤازرة من جهاز الأمن العام في إقليم كيبك ثلاث نساء واقتادوهن معهم.

وبحسب الشرطة الأمريكية ، فإن فتوحي (50 عاما) عبر الحدود بين كيبيك والولايات المتحدة في 16 يونيو الجاري، أي قبل أقل من أسبوع من تنفيذه الهجوم الذي وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” بالعمل الإرهابي.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أعلن أمس الأربعاء إن الهجوم الذي وقع خلال النهار في مطار فلينت بولاية ميشيجان (شمال) وتعرض خلاله شرطي للطعن بسكين كان “عملا إرهابيا”. ولم يصب أي مسافر في الهجوم، بحسب المطار الذي تم إخلاؤه وإغلاقه حتى إشعار آخر.

