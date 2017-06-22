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ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الخميس
وزارة المالية

ننشر الأخبار المتوقعة ليوم الخميس

2017-06-22 07:30:31
أ ش أ

عنتيبي : يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة دول حوض النيل والتي تنعقد للمرة الأولى وتستضيفها مدينة عنتيبي الأوغندية.

القاهرة : تطرح وزارة المالية أذون خزانة آجال 91 و273 يوما وسندات أجل 3 سنوات بقيمة 250ر13 مليار جنيه بدلا من الاثنين المقبل بسبب عطلة عيد الفطر المبارك.

أبوظبي : يذيع تليفزيون أبوظبي، للمرة الأولى الساعة 8 مساءً، اعترافات خطيرة لضابط مخابرات قطري تم القبض عليه في الإمارات، تفضح الدور القطري والنوايا المبيتة لقطر والمسيئة لدول المنطقة.

القاهرة : تجري المرحلة الأولى من انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية، على مقاعد الشركات العاملة في مجال سوق المال، ويتنافس فيها 7 مرشحين على 3 مقاعد.

كمبالا : تبدأ أعمال قمة التضامن مع اللاجئين والتي ستعكف على بحث المسائل المتعلقة بتطبيق الالتزامات المتضمنة في إعلان نيويورك حول اللاجئين والمهاجرين، المصادق عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016.

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