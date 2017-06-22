غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القاهرة فجر اليوم الخميس، متوجها إلى أوغندا للمشاركة في قمة دول حوض النيل، والتي تنعقد للمرة الأولى.

وكان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأن مشاركة الرئيس في القمة الأولى لدول حوض النيل، تأتي في إطار الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول مبادرة حوض النيل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين دول حوض النيل في مجالات عديدة مثل الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وغيرها، ومن ثم تأتي أهمية القمة الأولي لدول حوض النيل من أجل التباحث حول سبل تعظيم الاستفادة مما تتمتع به دول الحوض من إمكانات وكيفية تعزيز التعاون فيما بينها، فضلًا عن النظر في سبل الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية المشتركة على النحو الذي يتيح تحقيق التنمية الشاملة لجميع دول الحوض وتعزيز التكامل الإقليمي.