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بالفيديو.. هكذا تتجنب مضاعفات مرض السكر في رمضان
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بالفيديو.. هكذا تتجنب مضاعفات مرض السكر في رمضان

2017-06-22 07:16:48

يحرص الكثير من الناس على تناول الأطعمة والمشروبات الرمضانية، الغنية بالسكر، كونها تمنحهم الطاقة.

وحسب “سكاي نيوز” عربية، يجب على مرضى السكري أن يبتعدوا عن مثل هذه المشروبات والأطعمة ويحافظوا على مستوى السكر لديهم.



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