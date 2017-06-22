27 رمضان ومواقف "رجولية" من عبد الملك بن مروان

في 27 رمضان وقعت عدة أحداث مهمة أبرزها تولي عبد الملك بن مروان الخلافة ووفاة الزعيم المصري أحمد عرابي. وفي هذا اليوم من عام 65 هـجرية تولى عبدالملك بن مروان بن الحكم ...