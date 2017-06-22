مخاطر لا تعرفها عن زيت جوز الهند.. احذره2017-06-22 07:08:43
لزيت جوز الهند فوائد مدهشة، ومؤخراً هناك إقبال كبير على استهلاكه من قبل الباحثين عن الطعام الصحي كبديل عن باقي الزبد والزيوت الحيوانية، إلا أن دراسة أمريكية كشفت بعض المخاطر لهذا الزيت الذي يأتي على قائمة الطعام الصحي.
وحسب “DW”، ذاع صيت جوز الهند كصانع المعجزات للجسم لما يحتويه من فوائد مذهلة لمختلف أعضاء الجسد. مثل فوائده على صحة البشرة وترطيبها، وتقوية الشعر ولمعانه، فضلاً عن فعاليته في تهدئة بعض العوارض الهضمية مثل مرض القولون العصبي، ومشاكل عسر الهضم. إضافة إلى فوائده على الأسنان واللثة.
ومع الوقت صار زيت جوز الهند على لائحة المشتريات الدائمة عند كثيرين ممن يرغبون باتباع نظام غذائي صحي، بدلاً من استخدام زيت النخيل أو الزبدة لاعتقادهم بأن زيت جوز الهند يحتوي على دهون غير مشبعة، ما يجنبهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
بيد أن هذا التوجه قد يتغير كلياً عندما يطلعون على الدراسة الجديدة التي أجرتها مؤخراً جميعة القلب الأمريكية (The American Heart Association)، والتي تكشف فيها حقيقة تأثير زيت جوز الهند على صحة القلب.
ونشرت جمعية القلب الأمريكية (The American Heart Association) تقريراً تحذر فيه من استخدام زيت جوز الهند في الطعام، إذ أظهرت نتائج دراسة أجرتها بأن زيت جوز الهند يحتوي على الدهون المشبعة على عكس المعتقد التقليدي، ما يرفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم وبالتالي يؤدي إلى أمراض القلب أو انسداد الشرايين، وفقاً لما نشره موقع قناة WCNC الأمريكية.
وقال فرانك ساكس، المشرف على الدراسة، إن من الغريب أن يعتقد الناس بأن هذا الزيت صحي في حين أنه يحتوي تقريباً على 100 % دهون، ومن ناحية أخرى أوضح الدكتور كومار ماليكارجونان، رئيس قسم علوم التغذية في جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة: ” مقارنة مع أنواع الدهون الأخرى مثل زيت النخيل أو الزبدة، فإن زيت جوز الهند أفضلهم، غير أن الإفراط باستعماله في الطعام قد يؤدي إلى أمراض القلب”، ويعتقد د. ماليكارجونان أن زيت الزيتون والكانولا (بذور اللفت) أفضل لصحة القلب، بيد أنه ينصح باستخدام جميع أنواع الزيوت باعتدال، للصحة بشكل عام وليس فقط للقلب.
وفي الوقت الحالي يفضل العديد من الأشخاص تجنب استهلاك المواد الحيوانية، لذا يستعيضون بالزيوت النباتية كزيت جوز الهند عن الزبد، ويستخدموا حليب الأرز كبديل للحليب البقري حفاظاً على صحتهم، يُذكر أن حوالي 17 مليون شخص يموتون سنوياً من أمراض القلب والأوعية الدموية بحسب ما نشره موقع صحيفة (أوجسبرجر ألجيماينه) الألماني.
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