الكعك البسيط2017-06-22 06:55:52
المقادير:
كوب سمن
1/2 كوب حليب دافئ
1/2 2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة سمسم
نصف ملعقة صغيرة رائحة كعك (أو ماء ورد)
1/4 كيلو ملبن
سكر بودرة للتزيين
قليل من ملح
الطريقة:
- يُخفق السمن مع الحليب حتى يتجانس الخليط جيداً، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، يُنخل الدقيق والبيكنج بودر ورائحة الكعك، ثم يُضاف السمسم.
- يُضاف خليط الدقيق إلى خليط السمن والحليب ويُعجن جيداً حتى نحصل على عجين أملس ناعم، يُسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- يُقسم العجين لكرات صغيرة في حجم عين الجمل، تُجوف الكرات على شكل كوب صغير وتُحشى بالملبن.
- تُقفل الكرات جيداً حتى يختفي الحشو تماماً ويُضغط عليها قليلاً، ثم تجمل بالنقش عليها بالمنقاش، تُرص في صاج (صينية) وتخبز في الفرن لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تُصبح ذهبية اللون، يترك الكعك ليبرد تماماً، ثم يرش بالسكر البودرة ويُرص في طبق التقديم.
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