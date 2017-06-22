يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، كما يناقش الاجتماع الاستعداد لعيد الفطر بمختلف المحافظات وتوافر السلع.