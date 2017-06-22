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اليوم.. الحكومة تناقش الاستعداد لعيد الفطر وتوافر السلع
شريف اسماعيل ـ الحكومة‎

اليوم.. الحكومة تناقش الاستعداد لعيد الفطر وتوافر السلع

2017-06-22 05:22:36

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، كما يناقش الاجتماع الاستعداد لعيد الفطر بمختلف المحافظات وتوافر السلع.

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