عقب المستشار نبيه الوحش، المحامي بالنقض، على محاولة ضربه للدكتور مصطفي راشد، مفتي أستراليا بالحذاء بإحدي البرامج: “هو تخطى الحدود الحمرا، عندما قال للإعلامي محمد الغيطي، عني دا مريض نفسي”، منوهًا أن “راشد” خريج شريعة وقانون، وعضو بنقابة المحامين، وهو مزور ومزيق ونصاب وينبغي فصله من نقابة المحامين.

وأضاف “الوحش”، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، الأربعاء، “أن هذه الأشكال الضالة عقابها الوحيد الجزمة، أنا مش فاضي اعطل نفسي عليه واعمل قضايا سب وقذف”.