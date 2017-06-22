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فيديو.. "الوحش": فاطمة ناعوت تتاجر بالأديان.. وهفضحها
نبيه الوحش

فيديو.. "الوحش": فاطمة ناعوت تتاجر بالأديان.. وهفضحها

2017-06-22 04:56:55

هاجم المستشار نبيه الوحش، المحامي بالنقض، الكاتبة فاطمة ناعوت، وقام بسبها، متابعًا: “بتاجر بالأديانن وجوزها القديم وعدني أنه هيبعتلي ملف ليها، وهفضحها ان شاء الله”.

وأضاف “الوحش”، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، الأربعاء، أنها تتاجر بالأديان، موضحًا أنها أثناء إلقائها محاضرة في إحدى الكنائس، طلبت أن يجمعوا لها مبلغ 800 جنيه.



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