تصدرت رواية “جزيرة كامينو” لجون جريشام قائمة “نيويورك تايمز” لأعلى مبيعات الكتب لهذا الأسبوع.. فيما احتلت رواية “مجيء في الغروب” لنورا روبيرتس المركز الثاني.

وعلى مستوى الأعمال الأدبية أيضًا جاءت في المركز الثالث رواية “داخل الماء” لباولا هوكينزن بينما حلت رواية “انكشاف متهتك” لستيوارت وودز رابعا، وفي المركز الخامس والأخير حلت “حكاية الخادمة” لمارجريت اتوود.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية، فجاءت القائمة كالتالي: تصدر كتاب “ليس بمقدوري أن أتجمل” للممثل الكوميدي الشهير كيفن هارت بالاشتراك مع نيل شتراوس القائمة وتراجع كتاب “آل فرانكن..عملاق مجلس الشيوخ” للكاتب والسياسي الأمريكي آل فراكن للمركز الثاني هذا الأسبوع.

واستمر كتاب “علم الطبيعة الفلكية لأناس في عجلة” لنيل دي جراس تايسون في المركز الثالث للأسبوع الثاني على التوالي، بينما حل كتاب “كشف مخبوء السرقة” لديفيد سيداريس في المركز الرابع وفي المركز الخامس والأخير جاء كتاب الخيار بي” لشيرلي ساندبيرج وآدم جرانت.