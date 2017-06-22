كشف وكيل مكتبة المسجد الحرام حسن بن أحمد الزهراني بأن المكتبة تستقبل يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك 500 زائر وباحث من مختلف الجنسيات على مدار 24 ساعة، للبحث والقراءة حول الكتب الورقية والرقمية التي تحتويها المكتبة ويبلغ عددها 15 ألف كتاب من أمهات الكتب الدينية والتاريخية والأمن الفكري وأحدث الطبعات و 130 ألف كتاب رقمي.

ووفق وسائل إعلام سعودية، أوضح أن المكتبة تم إنشاءها على مساحة محدودة داخل الحرم المكي الشريف بالدور الثاني في توسعة الملك فهد، ففي يوم السبت الموافق 22 رجب 1434هـ تم افتتاح مكتبة المسجد الحرام وتحتوي على كثير من العلوم والمعارف وأمهات الكتب وأحدث الطبعات المحققة.

وتضم كذلك جميع ما يلقى في الحرمين الشريفين من دروس وخطب وتلاوات على أشرطة صوتية أو أسطوانات (CD) يستطيع الزائر الحصول عليها مجانًا من المكتبة. ولتحقيق التقدم المنشود ومواكبة التطورات العلمية والتقنية الحديثة في العالم، تم افتتاح خدمة تصفح الكتاب الرقمي (PDF) على حاسبات منتشرة بالمكتبة يستطيع الباحث تصفحها وطلب نسخ أي كتاب منها على (CD) مجانًا وتم توفير كتب بلغات (إنجليزية، أوردية، بنغالية، إندونيسية، مليبارية، سواحلية) وغيرها لغير الناطقين باللغة العربية.