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الأسهم اليابانية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع
بورصة طوكيو للأوراق المالية

الأسهم اليابانية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

2017-06-22 04:29:38
وكالات

افتتح مؤشر الأسهم اليابانية تعاملاته في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على ارتفاع.

وارتفع مؤشر ” نيكي ” بنسبة 0.08 % مسجلاً 20154.38 نقطة، كما زاد المؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07 % ليصل عند مستوى 1612.71 نقطة، بحسب وكالة أنباء “واس”.

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