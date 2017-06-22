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اليوم.. إعادة محاكمة مرسي في "اقتحام السجون"
محمد مرسي في جلسة قضية التخابر مع قطر

اليوم.. إعادة محاكمة مرسي في "اقتحام السجون"

2017-06-22 04:24:49

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية “اقتحام السجون” المتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير لسماع أقوال شاهد الإثبات العقيد محمد عبدالباسط عبدالله.

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