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استئناف محاكمة المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق.. اليوم
شاكوش القاضى

استئناف محاكمة المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق.. اليوم

2017-06-22 04:19:58

تستأنف محكمة جنايات الجيزة، اليوم، جلسة محاكمة 13 شخصا بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير 2013، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

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