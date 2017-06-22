توفيت الفنانة السورية سحر مرقدة بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 57 عاما.

وشيع جثمان الفنانة السورية الراحلة، في الكنيسة المريمية ، على أن تقبل التعازي خلال يومين من الأسبوع المقبل في مواعيد تحدد لاحقاً.

وكانت الفنانة السورية الراحلة قد شاركت في عدد من الأعمال المسرحية والدرامية منها: مسرحية “قصة موت معلن”، ومسرحية “خطيبة الأمير” ومسرحية “الزواج”، ومسلسل “الجرح الخفي ” ومسلسل “الأحلام المهاجرة”، وغيرها.