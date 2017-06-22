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"الوحش" عن سما المصري: "كل تصرفاتها آداب وحصلت على الدكتوراة فيها".. فيديو
المحامي نبيه الوحش

"الوحش" عن سما المصري: "كل تصرفاتها آداب وحصلت على الدكتوراة فيها".. فيديو

2017-06-22 03:46:08

علق المستشار نبيه الوحش، المحامي بالنقض، على صورة للفنانة سما المصري، قائلًا: “دي سامية عطية أحمد حداقة، كانت تعمل خادمة عند نقيب المحامين، وتم طردها من بيته لأسباب أخلاقية”.

وأضاف “الوحش”، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، الأربعاء، أن سما المصري من حقها أن تقول أنها متخرجة من كلية الآداب، معقبًا: “كل تصرفاتها آداب وواخده الدكتوراه فيها”.



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