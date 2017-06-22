وقع خلاف جديد بين الفنانة المصرية روبي وبين طليقها المخرج سامح عبدالعزيز مخرج مسلسل «رمضان كريم».

روبي قالت إنها تتعرض للاضطهاد في التصوير، ويقوم المخرج بمعاملتها بطريقة سيئة جدا، وأشارت إلى أنه تم حذف العديد من مشاهدها، بينما هي بطلة العمل وشخصية رئيسية به.

روبي تغيبت عن تصوير نهاية المسلسل بسبب خلافاتها مع المخرج، بينما قال المخرج سامح عبدالعزيز إنه تم تدارك الأمر، وأضاف: «شخصية روبي في المسلسل غير مؤثرة».

الفنانة المصرية قالت إنها تعرضت للعديد من المشكلات أثناء التصوير وخاصة أن الطلاق بينها وبين عبدالعزيز تم أول شهر رمضان.

«رمضان كريم» بطولة روبي، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، سلوى عثمان، محمود الجندي، وشريف سلامة.