محافظ الغربية يقرر تشكيل لجنة لمعاينة حريق مطعم طنطا2017-06-22 03:43:02
قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة أثار حريق مطعم طنطا الذي اندلع الأربعاء، وامتدت ألسنته لبرج سكني أعلى المطعم للتأكد من سلامة المباني وعدم تأثرها بالحريق.
كما قررت نيابة أول طنطا ندب خبراء المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وهل هناك وراء الحريق تعمد من عدمه وفحص شروط التراخيص واشتراطات الأمن الصناعي.
كان حريق قد اندلع في أحد المطاعم والتهم محتوياته، وارتفاع السنة اللهب لعدد من الطوابق التي تقع بالبرج السكني أعلى المطعم.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد نيرانه، ولم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية.
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