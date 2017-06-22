لهذا كشف الجمهور فبركة "رامز تحت الأرض" في حلقة عبدالعزيز مخيون2017-06-22 03:35:49
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان عبد العزيز مخيون تكشف فبركة برنامج “رامز تحت الأرض” الذى حل ضيفا عليه اليوم.
وظهر عبد العزيز مخيون فى بداية الحلقة دون أن يضع فى أذنه قطنا ولكن بمجرد أن وقعت السيارة فى الفخ لتسقط ضحية الرمال المتحركة ليظهر عبد العزيز مخيون وهو يضع القطن فى أذنه.
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