 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 03:41 صباحاً
روابط سريعة
احلام تهنيء السعودية بتعيين محمد بن سلمان ولي العهد
احلام

احلام تهنيء السعودية بتعيين محمد بن سلمان ولي العهد

2017-06-22 03:11:02

هنأت المطربة الاماراتية أحلام، الأسرة الحاكمة بالسعودية بتعين محمد بن سلمان ولي العهد ونائبًا لرئيس وزراء ووزارة الدفاع.

ونشرت أحلام “صورة”، لولي العهد وعلقت قائلة: “كم رائعة هذه الطاقة الإيجابية الشبابية أسال الله ان تكون محمد بن سلمان أن يسدد خطاها”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3